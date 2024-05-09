В МИД РФ сравнили политику президента Молдавии с экспериментами Третьего рейха

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью ТАСС, что политика президента Молдавии Майи Санду сопоставима с проводимыми Третьим рейхом экспериментами.

«А что касается Санду, вы знаете, я думаю, что это ведь сопоставимо с экспериментами Третьего рейха. Вот только тогда и там так экспериментировали с национальностью людей, с их языком», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что в документальной литературе и истории описывалось то, «как Третий рейх заставлял использовать другой шрифт газетчиков» как этнокультурный компонент, который должен был соответствовать «представлению об арийцах». Проведя параллель с политикой Третьего рейха, представитель МИД указала, что Санду «переписала людей буквально, не спрашивая их, заново по шаблону, по трафарету».

В марте Конституционный суд Молдавии признал законным решение парламента республики переименовать молдавский язык в румынский.

22 марта прошлого года Санду заявила, что промульгировала решение парламента о переименовании официального языка. Глава республики назвала «неопровержимой истиной» то, что государственным языком страны является румынский.

Ранее в России оценили шансы Молдавии на вступление в Евросоюз.