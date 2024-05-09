Ветеран ВОВ признался, что хотел бы принять участие в спецоперации на Украине

Донецкий ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Владимир Шелудько поделился в беседе с РИА Новости, что принял бы участие в специальной военной операции на Украине (СВО).

Однако пойти на фронт 99-летний ветеран не может из-за своего здоровья. «Был бы я строевой, я бы, несмотря на свой возраст, принял активное участие в боевых операциях», — отметил Шелудько.

Мужчина рассказал, что на Украине живет много его земляков и родных, поэтому он считает это и своей родной землей. Ветеран уверен в том, что после победы России украинцы и россияне снова будут жить вместе.

Ветеран-фронтовик Владимир Шелудько родился в 1925 году. Начало Великой Отечественной войны он застал в 15 лет, а в 18-летнем возрасте ушел на фронт добровольцем. За время своей службы он участвовал в освобождении Киева и был участником событий Корсунь-Шевченковской операции. Также фронтовик освобождал Румынию, Молдавию и Венгрию. День Победы он встретил в Чехословакии.

Ранее российский десант прорвал оборону ВСУ в зоне СВО.