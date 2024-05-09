В Брянской области сухое дерево упало на машину с матерью и ребенком в салоне

Жительница Брянской области пожаловалась на сухое дерево, которое упало на ее машину. Об этом она рассказала в сообществе «Подслушано Клинцы».

Инцидент произошел на трассе «Клинцы – Красная Гора». На машину женщины, в которой находилась ее дочь, упало сухое дерево. При этом, по словам самой россиянки, в этот момент ветра или дождя не было.

«Мы с дочерью чудом остались живы. Дорожники, лесхоз на себя брать ответственность отказываются», – поделилась местная жительница.

Она добавила, что таких деревьев на трассе много. На кадрах с места заметно, что машина получила значительные повреждения передней части. Получил ли ребенок какие-либо травмы, не уточняется.

До этого в Воронеже из-за сильного ветра на машину с пассажирами упало дерево. Дерево оставило повреждение в крыше автомобиля. По словам очевидца, пассажирке понадобилась помощь медиков. У девушки обнаружили перелом носа. Помимо этого, пациентке зашивали язык.

Ранее во Владивостоке нарушивший ПДД 111 раз водитель протаранил дерево.