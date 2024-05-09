Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области сухое дерево упало на машину с матерью и ребенком в салоне

В Брянской области на машину с ребенком рухнуло дерево

close
100%
klintsy.region_32/VK

Жительница Брянской области пожаловалась на сухое дерево, которое упало на ее машину. Об этом она рассказала в сообществе «Подслушано Клинцы».

Инцидент произошел на трассе «Клинцы – Красная Гора». На машину женщины, в которой находилась ее дочь, упало сухое дерево. При этом, по словам самой россиянки, в этот момент ветра или дождя не было.

«Мы с дочерью чудом остались живы. Дорожники, лесхоз на себя брать ответственность отказываются», – поделилась местная жительница.

Она добавила, что таких деревьев на трассе много. На кадрах с места заметно, что машина получила значительные повреждения передней части. Получил ли ребенок какие-либо травмы, не уточняется.

До этого в Воронеже из-за сильного ветра на машину с пассажирами упало дерево. Дерево оставило повреждение в крыше автомобиля. По словам очевидца, пассажирке понадобилась помощь медиков. У девушки обнаружили перелом носа. Помимо этого, пациентке зашивали язык.

Ранее во Владивостоке нарушивший ПДД 111 раз водитель протаранил дерево.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами