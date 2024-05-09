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Глава Гагаузии поблагодарила Путина за приглашение на Парад Победы

Гуцул поблагодарила Путина за приглашение на Парад Победы в Москве

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул поблагодарила президента Российской Федерации Владимира Путина за приглашение присутствовать на Параде Победы в Москве. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

«Для меня большая честь представлять Гагаузию и всю Молдову на этом событии. Я благодарю президента России Владимира Путина за приглашение участвовать в праздничных мероприятиях. Это высокий знак дружбы и доверия между нашими народами», — заявила она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Россия не стала направлять приглашения на парад Победы послам и официальным лицам недружественных стран. Захарова напомнила, что официальные представители недружественных стран не приглашались на парад Победы в Москву с 2022 года «потому что режимы в этих странах проводят агрессивную политику в отношении нашей страны», формулируя ее как «нанесение стратегического поражения».

До этого Гуцул заявила, что молдавская автономия ведет переговоры о сотрудничестве с российскими банками.

Ранее Дмитрий Песков оценил влияние погоды на организацию парада в Москве.

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Парад Победы — 2024
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