В «Баварии» заявили, что будут болеть за «Боруссию» в матче с «Реалом»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Максимилиан Эберль резко высказался о судействе в матче полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» и объяснил, почему будет болеть за дортмундскую «Боруссию» в финале турнира. Его слова приводит Sky Sports.

«Судья сказал, что это была его ошибка. Нам на это плевать. Де Лигт также объяснил, что Марчиняк признал свою ошибку и упустил из виду, насколько близко были друг к другу Мазрауи и защитник «Реала» Антонио Рюдигер. Он также сказал: извините, я этого не видел. Соответственно, буду держать кулачки за «Боруссию» в финале», — заявил он.

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт стал автором гола после скидки игрока «Реала», однако линейный рефери не стал засчитывать мяч, посчитав, что пас отдал игрок «Баварии», находившийся в офсайде. Это произошло уже в конце второго тайма при счете 2:1 в пользу испанской команды. После матча сам де Лигт рассказал, что арбитр признал свою ошибку в отмененном голе.

Игра состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Итоговый счет поединка — 2:1 в пользу «Реала», который вышел в финал по сумме двух матчей. Первый поединок завершился со счетом 2:2.

В финальном поединке мадридская команда сразится с дортмундской «Боруссией». Игра состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее в «Баварии» отказались принимать извинения арбитра после матча с «Реалом».