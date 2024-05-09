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Названы регионы, где больше всего подорожали услуги ЖКХ

«Почта Банк»: траты россиян на коммуналку выросли на 4% в 2024 году

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Расходы россиян на оплату услуг ЖКХ в начале 2024 года продемонстрировали рост на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 7,4 млрд рублей. Такие данные предоставил «Газете.Ru» «Почта Банк» на основе анализа операций своих клиентов.

При этом средний платеж за жилищно-коммунальные услуги незначительно увеличился — на 7%, составив 2190 рублей. Большинство россиян (80%) предпочитают оплачивать квитанции в онлайн-режиме, и эта доля продолжает расти. На долю офлайн-платежей через операционные кассы приходится лишь 20%.

Женщины активнее вносят коммунальные платежи — на них приходится 76% от общего количества операций. При этом самый высокий средний чек в Москве и Московской области, Новосибирске и Якутске. Самый низкий средний чек зафиксирован в Иваново, Тверь и Калининград.

По оценкам экспертов, дальнейшее развитие дистанционных сервисов обслуживания позволит сократить долю офлайн-оплаты коммунальных услуг до 10%. Пик перехода в онлайн уже пройден, однако некоторые клиенты по-прежнему предпочитают личное общение с банковскими работниками.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить в 2024 году.

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