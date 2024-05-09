Гуцул поблагодарила Путина за приглашение на мероприятия в честь Дня Победы

Глава Гагаузии Евгения Гуцул поблагодарила президента России Владимира Путина за приглашение присутствовать на параде Победы в Москве и мероприятиях, посвященных празднику. С таким сообщением она выступила в своем Telegram-канале.

«Я благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за приглашение участвовать в праздничных мероприятиях», — заявила Гуцул.

Гуцул назвала приглашение Путина высоким знаком дружбы между народами Гагаузии и России.

Глава региона также подчеркнула, что для нее большая честь представлять Гагаузию и всю Молдову на мероприятиях в честь Дня Победы.

До этого сообщалось, что Гуцул в качестве гостя примет участие в параде Победы в Москве. Она во время визита в Москву высказалась за сохранение памяти о Великой Отечественной войне. «Мы выступаем за то, чтобы память о героях Великой Отечественной войны была и что 9 Мая — это День Победы», — подчеркнула Гуцул.

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