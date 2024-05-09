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Генпрокурор пообещал пресекать любые формы проявления неонацизма

Краснов: формы неонацизма и посягательство на суверенитет РФ будут пресекаться

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться. Об этом говорится в его поздравлении с Днем Победы, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Краснов отметил, что 9 мая «навсегда останется днем национальной гордости и благодарности тем, кто отдавал все силы на фронте и в тылу».

«Их мужество, героизм и беззаветная преданность родине стали вечным примером. Мы помним уроки борьбы с фашизмом. Любые формы проявления неонацизма и попытки посягательства на суверенитет России будут жестко пресекаться прокурорами», — сказано в сообщении.

До этого глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил россиян с Днем Победы.

Посол США в Москве Линн Трейси 9 мая выразила надежду, что Москва и Вашингтон смогут добиться былого духа сотрудничества для достижения целей по обеспечению безопасного и стабильного мира. По ее словам, Запад не должен забывать, что Победа досталась миру огромной ценой.

Ранее аналитики выяснили, с чем у россиян ассоциируется День Победы.

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