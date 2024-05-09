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Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Синоптик Леус: осадки, гололедица и до +6℃ ожидаются в Москве в День Победы

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Александр Вильф/РИА Новости

В Москве в День Победы ожидаются кратковременные осадки в основном в виде мокрого снега и облачная с погода. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, утром и вечером в столице будет гололедица и до +6℃. Он объяснил, что погоду в Москве будет формировать тыловая часть циклона, центр которого в середине дня окажется над западными районами республики Коми.

Специалист добавил, что в регионе ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 11-16 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру показания барометров составят 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Неблагоприятные погодные условия привели к нескольким авариям в Москве в ночь на 9 мая. Накануне в российской столице прошел снегопад. Кроме того, в мегаполисе зафиксировали усиление ветра. На этом фоне произошел ряд аварий. В частности, в районе дома №45Б по Можайскому шоссе столкнулись несколько транспортных средств.

Ранее в Кремле оценили влияние погоды на проведение военного парада.

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