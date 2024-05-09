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В Грузии задержали шесть участников митинга против закона об иноагентах

Полиция Тбилиси: шесть жителей Грузии задержали за беспорядки на акциях протеста

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Irakli Gedenidze/Reuters

Сотрудники министерства внутренних дел Грузии совместно с представителями прокуратуры задержали нескольких человек, которые устраивали беспорядки во время митингов против закона об иностранных агентах. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал глава департамента полиции Тбилиси Сулхан Тамазашвили, передает ТАСС.

По информации агентства, всего под стражей оказались шесть человек. Их обвиняют в нападении на стражей порядка, дежуривших на демонстрациях в столице Грузии, и повреждении чужого имущества.

«Министерство внутренних дел и прокуратура в результате проведенных следственных мероприятий <...> задержали шесть человек», — сказал Тамазашвили.

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении закон об иностранных агентах. За документ проголосовали 83 депутата, еще 23 человека высказались против.

Позже в Тбилиси состоялась массовая акция протеста, в ходе которой митингующие забаррикадировали один из входов в здание парламента и пытались выломать ворота у его служебного входа. В результате полицейский спецназ начал задерживать участников демонстрации.

Ожидается, что 13 мая законодатели рассмотрят проект в третьем чтении. Как отметил член правящей в стране партии Анри Оханашвили, на предстоящем заседании юридического комитета будут обсуждаться только законодательные поправки.

Ранее США предупредили Грузию о риске остаться без членства в НАТО и Европейском союзе (ЕС).

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