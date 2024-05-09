Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Политика

Военная операция на Украине, день 806-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 806-й день

close
100%
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия «Гиацинт-Б»

Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия «Гиацинт-Б»

РИА Новости
ВСУ ночью атаковали Белгородскую область — ранены восемь человек. Над регионом сбили 15 снарядов РСЗО Vampire и один беспилотник. Взрывы прогремели в Харькове и Николаеве. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон собирается призвать западные страны «занять более жесткую позицию» в вопросе конфликта на Украине, чтобы сдержать «авторитарных противников», пишет The Guardian. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:41

Пожар, возникший на нефтебазе под Анапой после попытки атаки украинских БПЛА, локализован, сообщил оперштаб Краснодарского края со ссылкой на МЧС.

8:30

8:25

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призовет союзников «занять более жесткую позицию», чтобы сдержать «авторитарных противников», и заявит о шансе Лондона ослабить влияние Москвы в Центральной Азии, пишет The Guardian. По данным издания, об этом Кэмерон заявит на во время выступления в парламенте 9 мая.

8:23

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили венгерско-украинские отношения, а также мирное урегулирование конфликта, сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.

8:20

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что его страна придерживается принципа непредоставления летального оружия Украине.

8:16

Взрывы произошли в Николаеве, сообщила «Страна.ua».

8:15

8:12

Ночью над Курской областью были уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

8:10

Средства ПВО РФ за ночь сбили 15 снарядов РСЗО Vampire и один БПЛА ВСУ в Белгородской области, сообщили в Минобороны России. По данным губернатора региона, в результате атаки пострадали восемь человека.

8:07

Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью ночью, сообщил губернатор.

8:05

ВСУ ночью пытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью БПЛА, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Было подавлено шесть беспилотников, часть из них упали на объект.

8:03

Взрыв ночью произошел в пригороде Харькова, сообщило издание «Зеркало недели».

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 806-го дня специальной военной операции России на Украине.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло до восьми
Штурм занял 4 дня: почему Вермахт не смог повторить советскую оборону Севастополя
Красная армия освободила Севастополь 80 лет назад
Кэмерон призовет страны Запада извлечь уроки из украинского конфликта и стать жестче
Российский посол рассказал, как Япония искажает историю
Легенда ЧМ-2018 назвал ключевую проблемой вратарей РПЛ
Глава Крыма поздравил россиян с 9 Мая
В Донецке после атаки ВСУ ранена женщина
Новости и материалы
Ветеран ВОВ признался, что хотел бы принять участие в спецоперации на Украине
В «Баварии» отказались принимать извинения арбитра после матча с «Реалом»
ВСУ ранним утром обстреляли Донецк
В Москве ночью зафиксировали три массовые аварии из-за непогоды
В Москве из-за непогоды произошли несколько аварий
Гол и передача российского хоккеиста принесли «Ванкуверу» победу над «Эдмонтоном»
Экс-командующий НАТО хочет нейтрализации Калининграда
Посол заявил о продолжении милитаристского курса Японии
Судья матча «Реал» — «Бавария» признал свою ошибку, из-за которой отменили гол немцев
Песков оценил влияние погоды на организацию парада в Москве
Стало известно о работе систем ПВО ночью над российским регионами
Появилась рассекреченная информация о поддержке ОУН со стороны США и Британии
Захарова обратилась к желающим отметить 9 Мая украинцам
В Курской области отменили угрозу атаки дронов
В Одесской области ночью прозвучало несколько взрывов
Посол США в России выступила с заявлением в День Победы
Стало известно о переговорах Гагаузской автономии с российскими банками
Российский депутат заявил, что Украина потеряла свою кадровую армию
Все новости
Грузия изменит условия въезда индивидуальных туристов
Суд арестовал замначальника уголовного розыска Рязанской области
Молдавская оппозиция откроет офис НКО в Москве для развития связей с Россией
Нарышкин назвал безответственными слова об отправке западных военных на Украину
Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем Победы
Грету Тунберг оштрафовали
Тепла не будет: Москву накрыл майский снегопад
В Белоруссии одобрили проект программы Союзного государства «Приоритет»
«Степень непредсказуемости выросла». Российские миллиардеры возвращают свои активы в Россию
Bloomberg: богатые россияне возвращают активы в РФ из-за угрозы их конфискации
Взятка в миллиард и четыре пакета наград: экс-замминистра обороны Иванова не отпустили из СИЗО
Адвокат Мусаев: по делу Иванова арестовано имущество множества людей
В Москве умерла жена депутата Демина. Она обвиняла мужа в избиении
В Москве умерла жена депутата Анастасия Демина, обвинявшая его в избиениях
«Решение Путина произвело впечатление»: почему в НАТО откажутся вводить войска на Украину
CDS: НАТО может утвердить на июльском саммите отказ от ввода войск на Украину
«Заказал убийство адвоката из мести»: Коломойского могут посадить на пожизненный срок
Олигарху Коломойскому на Украине грозит пожизненный срок за организацию убийства
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами