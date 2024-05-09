Военная операция на Украине, день 806-й

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Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призовет союзников «занять более жесткую позицию», чтобы сдержать «авторитарных противников», и заявит о шансе Лондона ослабить влияние Москвы в Центральной Азии, пишет The Guardian. По данным издания, об этом Кэмерон заявит на во время выступления в парламенте 9 мая.