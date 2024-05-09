Военная операция на Украине, день 806-й

Пожар, возникший на нефтебазе под Анапой после попытки атаки украинских БПЛА, локализован, сообщил оперштаб Краснодарского края со ссылкой на МЧС.
Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призовет союзников «занять более жесткую позицию», чтобы сдержать «авторитарных противников», и заявит о шансе Лондона ослабить влияние Москвы в Центральной Азии, пишет The Guardian. По данным издания, об этом Кэмерон заявит на во время выступления в парламенте 9 мая.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили венгерско-украинские отношения, а также мирное урегулирование конфликта, сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что его страна придерживается принципа непредоставления летального оружия Украине.
Ночью над Курской областью были уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Средства ПВО РФ за ночь сбили 15 снарядов РСЗО Vampire и один БПЛА ВСУ в Белгородской области, сообщили в Минобороны России. По данным губернатора региона, в результате атаки пострадали восемь человека.
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО над Брянской областью ночью, сообщил губернатор.
ВСУ ночью пытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью БПЛА, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Было подавлено шесть беспилотников, часть из них упали на объект.