Запрос в украинском сегменте Google о Дне Победы 9 мая стал самым популярным среди жителей Украины, где с прошлого года празднование Победы перенесли на 8 мая. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В этом году жители Украины уже начинают активно искать информацию о Дне победы в Google. Этот запрос - «День победы» — с утра стал самым популярным из Украины», — говорится в сообщении издания.

При этом отмечается, что 9 мая 2024 года Украина впервые на официальном уровне отказалась от празднования 9 мая.

Издание напоминает, что в июне прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому праздник переносится на 8 мая, он получил название «День памяти и победы над нацизмом». Вместе с тем праздник 9 мая оказался «Днем Европы» и потерял статус выходного дня.

До этого посол США в Москве Линн Трейси в День Победы заявила, что есть надежда, что Москва и Вашингтон смогут добиться былого духа сотрудничества для достижения целей по обеспечению безопасного и стабильного мира, Запад не должен забывать, что Победа досталась миру огромной ценой.

Ранее Захарова заявила, что российские дипломаты готовы к провокациям на День Победы.