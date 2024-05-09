Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Запрос в Google о Дне Победы стал самым популярным среди украинцев 9 мая

Страна.ua: запрос в Google о Дне Победы стал самым популярным на Украине 9 мая

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Запрос в украинском сегменте Google о Дне Победы 9 мая стал самым популярным среди жителей Украины, где с прошлого года празднование Победы перенесли на 8 мая. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В этом году жители Украины уже начинают активно искать информацию о Дне победы в Google. Этот запрос - «День победы» — с утра стал самым популярным из Украины», — говорится в сообщении издания.

При этом отмечается, что 9 мая 2024 года Украина впервые на официальном уровне отказалась от празднования 9 мая.

Издание напоминает, что в июне прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому праздник переносится на 8 мая, он получил название «День памяти и победы над нацизмом». Вместе с тем праздник 9 мая оказался «Днем Европы» и потерял статус выходного дня.

До этого посол США в Москве Линн Трейси в День Победы заявила, что есть надежда, что Москва и Вашингтон смогут добиться былого духа сотрудничества для достижения целей по обеспечению безопасного и стабильного мира, Запад не должен забывать, что Победа досталась миру огромной ценой.

Ранее Захарова заявила, что российские дипломаты готовы к провокациям на День Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами