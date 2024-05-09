Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ребенок впал в кому после серьезной аварии с участием иномарки в Новой Москве

В Новой Москве два ребенка пострадали в ДТП с участием иномарки

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Новой Москве пьяный молодой человек врезался в машину с семьей. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Инцидент произошел на территории поселения Михайло-Ярцевское. По данным Хамзаева, супруги с двумя детьми возвращались домой, когда в них врезался 19-летний водитель.

В результате приехавшие на место медики госпитализировали младших членов семьи. У пятилетнего ребенка обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и перелом ключицы. Его старший брат впал в кому, его экстренно доставили в больницу на вертолете.

«За его жизнь молятся родственники. Врачи делают все возможное», – сообщается в публикации.

Родителей медикам спасти не удалось. Дома их ждали еще несколько детей - две девочки и мальчик.

После аварии правоохранители задержали водителя иномарки. Известно, что молодой человек 20 раз превышал скоростной режим. Во время медицинского освидетельствования выяснилось, что допустимое значение превышено в семь раз.

Россиянина задержали. На данный момент он находится в СИЗО.

Ранее на Сахалине россиянин врезался на машине в остановку и получил 9,5 года колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами