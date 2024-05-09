Ребенок впал в кому после серьезной аварии с участием иномарки в Новой Москве

В Новой Москве пьяный молодой человек врезался в машину с семьей. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на депутата Госдумы Султана Хамзаева.

Инцидент произошел на территории поселения Михайло-Ярцевское. По данным Хамзаева, супруги с двумя детьми возвращались домой, когда в них врезался 19-летний водитель.

В результате приехавшие на место медики госпитализировали младших членов семьи. У пятилетнего ребенка обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и перелом ключицы. Его старший брат впал в кому, его экстренно доставили в больницу на вертолете.

«За его жизнь молятся родственники. Врачи делают все возможное», – сообщается в публикации.

Родителей медикам спасти не удалось. Дома их ждали еще несколько детей - две девочки и мальчик.

После аварии правоохранители задержали водителя иномарки. Известно, что молодой человек 20 раз превышал скоростной режим. Во время медицинского освидетельствования выяснилось, что допустимое значение превышено в семь раз.

Россиянина задержали. На данный момент он находится в СИЗО.

Ранее на Сахалине россиянин врезался на машине в остановку и получил 9,5 года колонии.