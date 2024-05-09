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В Челябинске в жилом доме сгорел пункт выдачи Wildberries

В Челябинске загорелся пункт выдачи Wildberries

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Челябинске пожарные ликвидировали возгорание в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на Краснопольском проспекте. Огонь охватил помещение на первом этаже многоквартирного дома.

«По прибытию огнеборцы за считанные минуты ликвидировали возгорание», – сообщается в публикации.

Сотрудники МЧС не допустили распространение пожара. Во время инцидента никто не пострадал. О том, что стало причиной произошедшего, неизвестно. В этом предстоит разобраться специалистам.

До этого на складе Wildberries со стеллажа сорвалась женщина. Склад прекратил работу. По словам одного из работников, процессы возобновятся после окончания проверки безопасности.

Как полагает одна из работниц склада, ответственность за произошедшее может лежать на самой россиянке. На стеллаже, по словам женщины, были высокие ограждения, поэтому упасть можно только если залезть на них.

Ранее полиция начала проверку на складе Wildberries в Рязани.

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