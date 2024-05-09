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Посол РФ назвал лицемерной политику Японии по атомным бомбардировкам США

Посол РФ: Япония пытается стереть из памяти вину США за атомные бомбардировки

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AP

Российский посол в Токио Николай Ноздрев заявил, что японское руководство может проводить «целенаправленную и лицемерную» политику по «вытравливанию» из исторической памяти народа ответственности Вашингтона за атомные бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки. Об этом пишет РИА Новости.

Глава дипломатического представительства обратил внимание, что в январе 2024 года правительство Японии опубликовало результаты социологического опроса об отношении граждан страны к США. По информации аналитиков, симпатию к союзнику в той или иной степени испытывают 87,4% японцев.

«Думаю, здесь мы имеем дело с целенаправленной и лицемерной политикой по вытравливанию из исторической памяти народа американского «авторства» атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки», — отметил Ноздрев.

Он пояснил, что Токио старается свести к минимуму упоминания о Вашингтоне в соответствующем контексте. Более того, в высказываниях японских официальных лиц и журналистов нередко отсутствуют даже намеки на необходимость добиться от США покаяния за атомные бомбардировки в августе 1945 года.

В апреле премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил США с рабочим визитом и выступил в американском конгрессе. Тогда он заявил, что РФ якобы продолжает угрожать западным странам применением ядерного оружия, и в то же время назвал Японию «стойким другом» США.

Позже ситуацию прокомментировал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат посчитал высказывание главы японского правительства стыдным и позорным.

Ранее в ООН назвали бойней атомные бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки.

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