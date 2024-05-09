Российская гимнастка рассказала о страшном заболевании

Российская гимнастка Дарья Трубникова на своей странице в социальных сетях призналась, что серьезно заболела. Спортсменка выложила видеозапись с визита врачу, диагноз она слушала со слезами на глазах.

«В таком состоянии и температурой 39 я слушала врача. В общем, у меня гнойная ангина. Не знаю, где я могла подцепить эту заразу, но это уже не особо важно. Состояние волнами. Как только сбиваю температуру, начинаю ощущать себя человеком, а в остальное время — мучающийся овощ. Берегите себя! Особенно в эту погоду», — рассказала Трубникова.

Трубникова — двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы среди юниоров в команде и в упражнении с булавами, чемпионка России 2020 года в упражнениях с мячом и с лентой, бронзовая призерка того же года в упражнениях с булавами.

О завершении профессиональной карьеры гимнастка объявила в 2023 году.

10 ноября Международная федерация гимнастики (FIG) представила требования к допуску россиян на международные турниры. Российские атлеты, которые желают принять участие в соревнованиях под эгидой организации, должны будут направить платную заявку в организацию, которая в течение 30 дней примет решение об их допуске или недопуске.

Ранее тренер российских гимнастов заявила о тяжелой жизни русских иммигрантов в США.