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Собянин записал видеообращение по случаю Дня Победы

Собянин поздравил ветеранов и жителей Москвы с 9 Мая

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города и ветеранов с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее видеообращение появилось в его личном Telegram-канале.

Глава российской столицы отметил, что в мае 1945 года завершилась «священная война за свободу и независимость». Как сказал Собянин, в то время граждане сражались за будущее своих детей и справедливость.

«Дорогие ветераны, дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днем Победы», — подчеркнул он.

По словам мэра Москвы, в настоящее время 9 Мая празднуют уже четыре послевоенных поколения. Ветераны заплатили огромную цену, чтобы обеспечить России мир и безопасность как минимум на семь десятилетий.

«В эти светлые майские дни особенно остро чувствуешь, что мы должны быть достойны подвига фронтовиков и тружеников тыла, жить, работать и сражаться, как это делали они», — добавил Собянин.

Глава российской столицы поблагодарил ветеранов за победу. Кроме того, он выразил благодарность жителям города за веру и любовь к родной стране.

Утром 9 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов также обратился к россиянам в связи с празднованием Дня Победы. Он поздравил граждан РФ с 9 Мая и назвал победу в Великой Отечественной войне величайшим подвигом русского народа.

Ранее в МИД РФ обратились к украинским гражданам, желающим отметить День Победы.

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