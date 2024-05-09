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Пашинян возложил цветы к Вечному огню в Ереване

Sputnik: Пашинян возложил цветы к Вечному огню в парке Победы в Ереване

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Илья Питалев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и спикер армянского парламента Ален Симонян возложили цветы к Вечному огню в парке Победы в Ереване. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Армения».

«Цветы к Вечному огню в парке Победы возложили премьер Пашинян и спикер парламента Симонян», — говорится в сообщении.

8 мая Пашинян провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, встреча продлилась чуть более часа. Перед встречей Пашинян выразил намерение обсудить с Путиным как двусторонние, так и региональные вопросы.

Пашинян также принял участие в саммите ЕАЭС.

Премьер Армении отмечал, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена, в то же время указав на их важность. Он подчеркнул, что Ереван не делал неправильных шагов в отношениях с Москвой, и Россия не может упрекать Армению в невыполнении каких-либо обязательств, «хотя обратные случаи многочисленны».

Ранее спикер парламента Армении объяснил свои негативные высказывания о России.

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