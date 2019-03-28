Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки

По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Как отмечается, Слезкину обвиняют по статье «Покушение на получение взятки в особо крупном размере» — в размере €2 млн.

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«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить», — огласил решение судья.

По версии следствия, Слезкина вымогала взятку у арестованного рыбного промышленника Юрия Тузова, обещая его отпустить под домашний арест.

Уточняется, что на данный момент бывший старший следователь находится в международном розыске.

Ранее сообщалось, что вице-мэр Майкопа арестован по делу о взятке.