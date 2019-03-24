Пьяный пилот протаранил дом самолетом после ссоры с женой

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В Ботсване летчик в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой угнал частный самолет, который направил на свой дом, передает местный портал The Citizen.

По предварительной информации, в результате инцидента погиб только летчик, о пострадавших информации нет. Кроме того, повреждены более десяти автомобилей.

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Сообщается, что мужчина напился и ударил жену на празднике в честь будущего ребенка, после чего его попросили уйти. После угона самолета летчик позвонил другу, чтобы уточнить местоположение супруги, благодаря чему всех находившихся в доме удалось эвакуировать до столкновения с самолетом.

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