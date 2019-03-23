Скворцову встретили в Саратове акциями протеста
Глава российского Минздрава Вероника Скворцова прибыла в Саратов на совещание с представителями здравоохранения Саратовской области, и была встречена многодетной матерью, которая устроила одиночный пикет. Об этом сообщает издание «Новости Саратова».
По словам женщины, она не ела на протяжении четырех дней в знак протеста против закрытия ряда поликлиник и больниц для детей.
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Она призналась, что чувствует себя изможденной и падала до этого в голодный обморок.
Уточняется, что акция прошла в пятницу, 22 марта, у парка «Россия – моя история».
Ранее сообщалось, что жители Якутска вышли на митинг после изнасилования женщины мигрантами.