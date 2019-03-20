Московский педофил похитил и держал 10 лет мальчика в рабстве в коммуналке

В столице педофил похитил и держал в сексуальном рабстве около десяти лет маленького мальчика, сообщает НТВ.

В 2007 году мужчина познакомился на улице с 9-летнем мальчиком, а потом похитил его. По словам соседей, ребенок до пропажи вел разгульный образ жизни: пил, курил и убегал из дома.

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Пропавшего ребенка удалось найти полицейским, которые остановили подростка на улице и попросили предъявить документы. Их у него не оказалось и тогда сотрудники проверили его фамилию по базе и узнали, что он числится пропавшим около десяти лет. Выяснилось, что все это время он был в заточении в коммунальной квартире в соседнем доме, уточняет телеканал.

В настоящее время подросток прошел курс реабилитации и вернулся в свою семью.

Педофил уже признал свою вину. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.