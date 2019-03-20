Найдена самая маленькая девочка России

Самой маленькой жительницей России признана 13-летняя Анжела из Грозного, рост которой в 13 лет составил 72,3 см. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что рост девочки уже внесен в Книгу рекордов России.

По словам мамы Анжелы, за год девочка подросла на 12,3 см, в 12 лет ее рост был 60 см. Также мать рассказала, что ребенок не ходил в детский сад и школу из-за своего маленького роста, а одежду ей до сих пор покупают в детских магазинах.

Ранее сообщалось, что скончался самый маленький человек в мире.