МВД прояснило слухи об убийстве и избиении мигрантов в Якутии

В Якутии МВД опровергло информацию об убийстве и избиении мигрантов в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По распространяющимся сообщениям о том, что в Якутске убиты три гражданина Средней Азии и более 20 человек с увечьями попали в больницу, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», — сообщил МВД по Якутии.

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В МВД добавили, что были задержаны люди, которые распространяли провокационную информацию, связанной с уголовным делом на выходца из Средней Азии по обвинению в похищении и изнасиловании жительницы Якутска.

Ранее жительницу Якутска изнасиловал уроженец Средней Азии. Предполагаемый преступник был задержан.

После этого в соцсетях распространились сведения об изнасиловании выходцами из Средней Азии, что вызвало общественное недовольство.

Вскоре некоторые водители автобусов из Средней Азии не вышли на маршрут, выразив опасения за свою безопасность.