Чайка констатировал постоянный рост нарушений в ходе следствия

Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что за последние десять лет число зарегистрированных нарушений во время следствия только росло, передает ТАСС.

Об этом он рассказал во время расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента России Владимира Путина.

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По его словам, за последние десять лет число таких нарушений выросло в 2,5 раза с с 535 тыс. до 1,3 млн. При этом, подчеркнул генпрокурор, в последние годы наблюдалось «снижение преступности и нагрузки» — с 2007 года число правонарушений снизилось на 44,4%, или на 1,6 млн.

Ранее Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с защитой прав несовершеннолетних.