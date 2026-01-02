Ограничения ввели в четырех российских аэропортах

Росавиация: ограничения ввели в аэропортах Домодедово, Жуковский, Самары и Пензы

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Домодедово, Жуковский (Раменское), Самары (Курумоч) и Пензы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил представитель ведомства.

До этого Кореняко заявил, что временные ограничения были введены в аэропорту Саратова.

1 января в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 250 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины самолетного типа.

Кроме того, были поражены 641 зенитный ракетный комплекс, 26 826 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 50 530 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении нескольких БПЛА, летевших на Москву.