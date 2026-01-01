Размер шрифта
СМИ узнали о просьбе России к США насчет шедшего в Венесуэлу танкера

Правительство России направило дипломатическую ноту США с требованием прекратить преследование танкера Bella 1, который Соединенные Штаты пытаются задержать в рамках блокады судов, перевозящих венесуэльскую нефть. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что запрос был направлен поздно вечером 31 декабря в госдепартамент и в совет нацбезопасности Белого дома.

По данным издания, танкер был переименован, а также внесен в Российский морской регистр судоходства. Теперь он зарегистрирован под названием Marinera. В реестре отмечается, что судно ходит под российским флагом и имеет порт приписки Сочи.

До этого газета The New York Times писала, что экипаж танкера Bella 1, который уже несколько дней преследуют в Атлантическом океане корабли Береговой охраны США, нарисовал на борту судна флаг России.

По словам собеседников издания, инцидент произошел 21 декабря в Карибском море. Экипаж танкера изобразил на корпусе судна российский флаг, тем самым продемонстрировав, что Bella 1 находится под защитой России.

Ранее Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в защите суверенитета страны.

