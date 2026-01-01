В России началось массовое внедрение цифрового рубля

В 2026 году в России стартовало масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, с 1 января появилась возможность перечислять средства в бюджет и осуществлять переводы федеральным учреждениям в цифровых рублях. При этом с 1 июля 2027 года станут доступны соответствующие операции с бюджетами регионов и местных бюджетов, а также операции с внебюджетными фондами и получателями средств.

Кроме того, к 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами, обязаны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями. Другие универсальные банки и их крупные клиенты должны внедрить такие расчеты с 1 сентября 2027-го, а остальные банки и торговые компании — с 1 сентября 2028 года.

5 декабря Центробанк сообщил, что создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля не предусматривается и тому есть ряд причин. Регулятор отметил, что хочет сохранить для россиян уже имеющийся пользовательский опыт, когда цифровой рубль встраивается в банковские приложения граждан, которыми все пользуются.

19 ноября советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в России не планируется массового перехода населения на цифровой рубль, потому что хранить средства на таких счетах будет менее выгодно, чем на традиционных банковских вкладах.

