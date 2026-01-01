Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

В России началось массовое внедрение цифрового рубля

В РФ началось внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу
Shutterstock

В 2026 году в России стартовало масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, с 1 января появилась возможность перечислять средства в бюджет и осуществлять переводы федеральным учреждениям в цифровых рублях. При этом с 1 июля 2027 года станут доступны соответствующие операции с бюджетами регионов и местных бюджетов, а также операции с внебюджетными фондами и получателями средств.

Кроме того, к 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами, обязаны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями. Другие универсальные банки и их крупные клиенты должны внедрить такие расчеты с 1 сентября 2027-го, а остальные банки и торговые компании — с 1 сентября 2028 года.

5 декабря Центробанк сообщил, что создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля не предусматривается и тому есть ряд причин. Регулятор отметил, что хочет сохранить для россиян уже имеющийся пользовательский опыт, когда цифровой рубль встраивается в банковские приложения граждан, которыми все пользуются.

19 ноября советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в России не планируется массового перехода населения на цифровой рубль, потому что хранить средства на таких счетах будет менее выгодно, чем на традиционных банковских вкладах.

Ранее Набиуллина рассказала, какие возможности откроет цифровой рубль.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27546391_rnd_9",
    "video_id": "record::6d7061f2-df6a-41c6-a569-f7879b9042d8"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+