Собянин сообщил об уничтожении нескольких БПЛА, летевших на Москву

Собянин сообщил о ликвидации еще четырех БПЛА, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели в направлении Москвы. Об этом в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

1 января в оборонном ведомстве рассказали, что российские средства ПВО в течение дня уничтожили 58 украинских беспилотников над территорией семи регионов и акваторией Азовского моря.

Воздушные цели нейтрализовали в период с 08:00 до 16:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов — 24 — сбито над Белгородской областью. Над Крымом уничтожены 13 беспилотников, над Азовским морем — 10. Еще пять сбиты над Татарстаном, три — над Краснодарским краем. По одному дрону уничтожено над Курской, Липецкой и Ростовской областями.

Ранее ВС РФ сбили украинский самолет.