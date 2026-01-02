В Пензенской области ввели план «Ковер»

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в авиагавани Пензенской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Олег Мельниченко.

Он добавил, что в области действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

1 января в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 250 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа.

Кроме того, были поражены 641 зенитный ракетный комплекс, 26 826 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 50 530 единиц специальной военной автомобильной техники.

План «Ковер» — режим закрытого неба для летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Его вводят, например, при внезапных изменениях погодных условий, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках дронов.

Ранее аэропорт Калуги приостановил полеты.