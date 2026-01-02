Тренер рассказала, сколько калорий можно сжечь при лепке снеговика

Уличную активность в холодное время года по эффективности можно сравнить с занятиями в зале. Одна из таких сезонных радостей — лепка снеговика — оказывается не просто детской забавой, а полноценной умеренной тренировкой, рассказала «Газете.Ru» Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA.
На первый взгляд кажется, что создание снежной бабы — это просто веселый формат прогулки и развлечение. Но с точки зрения физиологии организм работает довольно активно:
— задействуются крупные мышечные группы (ноги, ягодицы, спина);
— активно работают руки, плечи и корпус;
— присутствуют наклоны, приседания, толчки и перенос веса;
— холод повышает энергозатраты за счет терморегуляции.
По классификации физической активности лепку снеговика можно отнести к умеренной динамической нагрузке.
«Расчет калорийности зависит от веса человека, длительности и активности процесса. В среднем человек весом 55–60 кг тратит 180–250 ккал за 60 минут лепки снеговика. При более активной работе, например, когда перекатываешь большие снежные шары, во время работы с плотным снегом и частых наклонах можно сжечь до 300 ккал в час», — рассказала эксперт.
Для сравнения:
— спокойная прогулка — 150–180 ккал/час;
— уборка квартиры — 200–250 ккал/час;
— йога средней интенсивности — 180–220 ккал/час.
То есть снеговик вполне может конкурировать с простой домашней тренировкой.
По словам тренера, лепка снеговика — это почти функциональный тренинг, потому что включается в работу все тело:
— ноги и ягодицы — приседания, устойчивость, толчки;
— мышцы кора — удержание равновесия, наклоны, повороты;
— спина — подъем и перемещение снега;
— руки и плечи — формирование шаров, лепка деталей.
«Также стоит отметить, что низкие температуры способствуют более активному сжиганию калорий. На морозе организм тратит энергию не только на движение, но и на поддержание температуры тела. Это увеличивает общий расход калорий на 5–15%, особенно если человек активно двигается, а не стоите на месте», — заявила тренер.
Что важно учитывать, чтобы процесс лепки снеговика был не только веселой забавой, но и приносил реальную пользу:
— сделайте легкую разминку перед выходом (суставы, спина);
— избегайте резких скручиваний корпуса;
— поднимайте снег за счет ног, а не поясницы;
— делайте паузы, если чувствуете усталость;
— после прогулки — теплый чай и сухая одежда.
