Эпископос назвал ложь об отказе РФ от переговоров по Украине циничной

Противники мирного урегулирования российско-украинского конфликта пытаются убедить Вашингтон в необходимости наказать президента РФ Владимира Путина за отказ от переговоров. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос на своей странице в соцсети X.

«В стремлении заставить администрацию (президента США) наказать Путина за «отказ от переговоров», даже несмотря на то, что переговоры с Россией продолжаются и близки к заключению соглашения, скрыт мрачный цинизм», — считает Эпископос.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Российская Федерация и США в 2026 году могут заключить мирное соглашение по Украине без участия Европейского союза.

Также постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты в рамках диалога с Россией стремятся выяснить, на какие максимальные уступки готова пойти российская сторона.

Он также рассказал, что на столе переговоров находятся проект мирного плана, состоящий из 20 пунктов, а также документы о многосторонних гарантиях безопасности и специальных гарантиях со стороны США.

Ранее в МИД РФ заявили о схожести установок России и США по урегулированию на Украине.