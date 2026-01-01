Размер шрифта
Появился список первых семи погибших при ударе ВСУ по кафе в Хорлах

Опубликован список с именами первых семи жертв удара ВСУ по кафе в Хорлах
Александр Полегенько/ТАСС

Список с именами первых семи погибших при ударе беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области опубликован на сайте главы региона Владимира Сальдо.

Среди жертв трое мужчин и четыре женщины. Самой молодой из погибших 17 лет.

«Установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы», — говорится в публикации.

Там подчеркивается, что по мере работы следователей и опознания тел местные власти будут публиковать информацию о жертвах.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Погибли 24 человека, среди них — ребенок, еще около 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

В России назвали удар целенаправленным, отметив, что он был нанесен прямо во время новогодней речи президента РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее в США не поверили в атаку на резиденцию Путина.

