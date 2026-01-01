Размер шрифта
Названа сумма необлагаемого налогами дохода по вкладам

РИА Новости: необлагаемая НДФЛ сумма дохода по вкладам составит 160 тысяч рублей
Shutterstock

Не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам в РФ за 2026 год составит 160 тысяч рублей, если Центральный банк России не поднимет ключевую ставку выше 16% годовых до 1 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что ставка налога на доходы по вкладам составляет 13%. В случае, если доходы со всех вкладов превысят 2,4 млн рублей, то суммы свыше этого порога будет облагаться по ставке в 15%.

Гражданам не требуется рассчитывать налог самостоятельно, это сделают налоговые органы. Также не надо подавать декларации. Финансовые организации сами передают информацию о выплаченных процентах в ФНС, а налоговая инспекция посчитает весь полученный процентный доход и рассчитывает налог к уплате.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что
с 1 января в России вступают в силу законы, направленные на усиление социальной защиты семей с детьми. Спикер Совфеда добавила, что женщины, получившие звание «Мать-героиня», с 1 января будут обеспечены расширенным пакетом социальных льгот и мер поддержки, приравненных к тем, что предоставляются Героям Труда.

Ранее были названы риски отмены пеней по кредитам для мам в декрете.

