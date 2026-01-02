Размер шрифта
Медведчук обвинил Зеленского в атаке на резиденцию Путина

Медведчук: Зеленский атаковал резиденцию Путина в страхе перед тюрьмой
РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский пошел на атаку на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в страхе перед поражением и тюрьмой. Об этом заявил ТАСС глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он напомнил, что резиденция находится на расстоянии более тысячи километров от зоны боевых действий, и разговоры про то, что атака была на какой-то другой объект, — «полная чушь».

«На подобный шаг кровавого клоуна толкнула агония его преступного режима, страх перед неминуемым поражением и уголовной ответственностью», — подчеркнул Медведчук.

В ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг причастность республики к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не выйдет из мирного процесса, однако переговорная позиция будет пересмотрена. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США получили от России расшифрованные данные об атаке БПЛА на резиденцию Путина.

