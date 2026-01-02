Размер шрифта
Дмитриев пожалел европейцев после заявления фон дер Ляйен

Дмитриев: глава ЕК обещает активнее работать над самоубийством Запада
Алексей Дружинин/РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X выразил европейцам сочувствие после обещания главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен работать усерднее.

«Бедные европейцы — Урсула обещает работать еще усерднее над самоубийством западной цивилизации в 2026 году», — говорится в публикации.

30 декабря председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказал мнение, что заявление председателя Еврокомиссии о вступлении Украины в Евросоюз подтверждают, что членство этой страны в военном блоке НАТО окончательно снято с повестки дня.

По словам сенатора, фон дер Ляйен не прямо, но косвенно подтверждает, что в планах руководителей ЕС создать евроНАТО из готовых к этому стран-членов блока. Оно-то, по замыслу главы ЕК, и будет гарантировать Украине ее безопасность.

Ранее Дмитриев обвинил Европу в попытках сорвать мир на Украине.

