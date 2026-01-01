Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Зеленский впервые не обратился с ежегодным посланием к Раде

Нардеп Железняк: в 2025 году не было ежегодного послания Зеленского к Раде
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в 2025 году впервые не выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет издание «Страна.ua».

По его словам, подготовку к обращению начали еще 17 сентября, но оно так и не было представлено парламенту. Депутат не уточнил причины, по которым послание отменили.

30 декабря Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента после завершения конфликта с Россией. Он также признал, что Украина не сможет победить без дальнейшей поддержки США и заявил о взаимном недоверии между ним и президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что Зеленский блефует, заявляя о своей готовности уйти из власти. По словам Константинова, Зеленский понимает, что его время истекло. В связи с этим украинский лидер активно ищет подходящее место, чтобы сбежать из страны, полагает парламентарий.

Ранее на Украине рассказали, когда Зеленский добровольно уйдет в отставку.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27546337_rnd_3",
    "video_id": "record::7b2601c7-033b-4ba6-a516-4fad86ae0e42"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+