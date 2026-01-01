Нардеп Железняк: в 2025 году не было ежегодного послания Зеленского к Раде

Президент Украины Владимир Зеленский в 2025 году впервые не выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет издание «Страна.ua».

По его словам, подготовку к обращению начали еще 17 сентября, но оно так и не было представлено парламенту. Депутат не уточнил причины, по которым послание отменили.

30 декабря Владимир Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента после завершения конфликта с Россией. Он также признал, что Украина не сможет победить без дальнейшей поддержки США и заявил о взаимном недоверии между ним и президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что Зеленский блефует, заявляя о своей готовности уйти из власти. По словам Константинова, Зеленский понимает, что его время истекло. В связи с этим украинский лидер активно ищет подходящее место, чтобы сбежать из страны, полагает парламентарий.

Ранее на Украине рассказали, когда Зеленский добровольно уйдет в отставку.