В Запорожье произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Запорожье слышны взрывы «, — говорится в публикации.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в отдельных районах Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей Украины.

31 декабря взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги.

Утром 30 декабря украинские паблики сообщали, что в Одессе и Харькове произошли несколько взрывов. По имеющейся информации, их причиной в Одессе стала атака беспилотников со стороны Черного моря. В Харькове заявили об угрозе прилета корректируемых авиационных бомб (КАБ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС России поразили энергообъекты, используемые в интересах ВПК Украины.