Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Европе заявили, что Украина никогда не станет членом НАТО

Глава МО Словакии Калиняк: Украины не будет в НАТО, членство в ЕС сомнительно
РИА Новости

Украина никогда не станет членом НАТО, а ее вступление в Европейский союз (ЕС) также вызывает большие сомнения, заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Его слова приводит ТАСС.

Также словацкий министр выразил уверенность, что ЕС не должен стремиться заменить НАТО, в том числе в вопросах создания единой европейской армии.

В декабре издание The Washington Post писало, что Украина может присоединиться к ЕС в 2027 году, согласно плану президента США Дональда Трампа. Также британская газета Financial Times указывала, что Украина может нарушить установленные правила, если вступит в ЕС в 2027 году. А агентство Bloomberg отмечало, что продолжающийся военный конфликт, потребности в восстановлении страны, проблемы управления и политические особенности осложняют вступление Украины в Евросоюз.

По оценке политолога Александра Дудчака, принятие Украины в Евросоюз станет наказанием для всей Европы.

Ранее президент Финляндии в новогоднем обращении заговорил об отношениях с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27546301_rnd_4",
    "video_id": "record::65b86229-ed6a-4bdd-aa22-9cb2317e4102"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+