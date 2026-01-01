Глава МО Словакии Калиняк: Украины не будет в НАТО, членство в ЕС сомнительно

Украина никогда не станет членом НАТО, а ее вступление в Европейский союз (ЕС) также вызывает большие сомнения, заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Его слова приводит ТАСС.

Также словацкий министр выразил уверенность, что ЕС не должен стремиться заменить НАТО, в том числе в вопросах создания единой европейской армии.

В декабре издание The Washington Post писало, что Украина может присоединиться к ЕС в 2027 году, согласно плану президента США Дональда Трампа. Также британская газета Financial Times указывала, что Украина может нарушить установленные правила, если вступит в ЕС в 2027 году. А агентство Bloomberg отмечало, что продолжающийся военный конфликт, потребности в восстановлении страны, проблемы управления и политические особенности осложняют вступление Украины в Евросоюз.

По оценке политолога Александра Дудчака, принятие Украины в Евросоюз станет наказанием для всей Европы.

Ранее президент Финляндии в новогоднем обращении заговорил об отношениях с Россией.