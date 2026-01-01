Премьер Польши пообещал завоевать Балтийское море

Туск в новогоднем обращении пообещал быстро завоевать Балтику в 2026 году

Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении пообещал в 2026 году завоевать Балтийское море. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей, польской Балтики», — заявил он.

Туск также уточнил, что в 2026 году республика ускорит создание «самой сильной» армии в Европе.

В ноябре агентство Reuters со ссылкой на польское министерство обороны писало, что Варшава запустит новую программу военной подготовки, а уже в 2026 году планирует обучить около 400 тысяч человек. В материале отмечается, что Вооруженные силы Польши уже стали третьей по величине армией НАТО, при этом республика планирует увеличить численность своих войск почти на треть в течение следующего десятилетия.

Программа «Наготове», которую министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал «крупнейшей программой военной подготовки в истории Польши», будет добровольной и открытой для всех граждан. В нее включат базовый курс по безопасности, обучение выживанию, медицинские инструкции и занятия по кибергигиене.

Ранее в Польше заявили о возможном возобновлении обязательной военной службы.