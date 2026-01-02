Размер шрифта
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Оттаве»

«Вашингтон» проиграл «Оттаве» в матче НХЛ, Овечкин остался без очков
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Оттаве Сенаторз».

Игра прошла в канадской столице и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Дженсен, Ридли Грейг, Дэвид Перрон и Фабиан Зеттерлунд. У проигравшей команды отличились Дилан Строум, Алексей Протас и Том Уилсон.

40-летний капитан «столичных» Александр Овечкин очков в матче не набрал. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее экс-тренер сборной России высказался о карьере Евгения Малкина.

