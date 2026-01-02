Собянин рассказал об очередном уничтоженном беспилотнике, летевшем на Москву

Собянин: средства ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

В 23:51 Собянин сообщил о четырех уничтоженных беспилотниках, летевших в сторону Москвы.

В ночь на 1 января Собянин неоднократно сообщал о попытках атак на Москву с применением беспилотного летательного аппарата, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Он отметил, что это уже вторая отраженная атака БПЛА на город за день.

30 декабря в результате атаки украинского беспилотника в Московской области был ранен мужчина, о чем рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Согласно заявлению главы области, 57-летний житель получил осколочные ранения конечности и спины. Пострадавший был экстренно доставлен в травматологию Красногорской больницы, где ему оказали всю необходимую помощь.

Ранее ВС РФ сбили украинский самолет.