Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Собянин рассказал об очередном уничтоженном беспилотнике, летевшем на Москву

Собянин: средства ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который летел в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

В 23:51 Собянин сообщил о четырех уничтоженных беспилотниках, летевших в сторону Москвы.

В ночь на 1 января Собянин неоднократно сообщал о попытках атак на Москву с применением беспилотного летательного аппарата, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Он отметил, что это уже вторая отраженная атака БПЛА на город за день.

30 декабря в результате атаки украинского беспилотника в Московской области был ранен мужчина, о чем рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Согласно заявлению главы области, 57-летний житель получил осколочные ранения конечности и спины. Пострадавший был экстренно доставлен в травматологию Красногорской больницы, где ему оказали всю необходимую помощь.

Ранее ВС РФ сбили украинский самолет.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27546547_rnd_2",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+