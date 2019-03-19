Тело шизофреника нашли в квартире в Зеленограде

Житель Зеленограда найден мертвым в своей квартире, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как сообщил источник в правоохранительных органах, на теле мужчины были множественные ссадины.

«Обнаружен труп 60-летнего мужчины со множеством ссадин на лбу, коленях и правом предплечье. Гражданин проживал в указанной квартире, состоял на учете в психоневрологическом диспансере», — сообщили в правоохранительных органах.

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Отмечается, что погибший около 40 лет страдал шизофренией.

Тело доставили в морг, выясняются обстоятельства смерти мужчины.