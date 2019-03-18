Когда в Москве полностью растает снег

Снег в Москве может полностью растаять к началу следующей недели, передает агентство «Москва».

Отмечается, что мощное потепление знаменует собой приход метеорологической весны.

«Атлантический поток будет нести на каждый квадратный метр поверхности около 6000 кДж тепловой энергии. Этого хватит, чтобы растопить 17-20 кг снега. Сейчас на улицах столицы лежат сугробы высотой 21 см, или 147 кг на кв. м снега. Нетрудно подсчитать, что уже в начале следующей недели Москва окончательно распрощается с этой приметой зимы», — сообщили синоптики.

Ранее сообщалось, что в столице весна окончательно наступит примерно к 25 марта.