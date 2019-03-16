Стартовал фестиваль «Крымская весна» в Москве

Первый фестиваль «Крымская весна», приуроченный к пятилетней годовщине воссоединения Крыма с Россией, стартовал в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

В парке «Зарядье» уже открылась выставка «На берегах цветущих Крыма», которая рассказывает о культуре полуострова, а также экспозиция «Заповедное посольство», посвященная «Артеку». Также на этой площадке пройдут чтения «Литературный Крым», в которых примет участие писатель Захар Прилепин.

Мероприятия фестиваля будут проходить на 13 площадках. Центральные — на площади Революции, Манежной площади и Тверской площади, а также на Никитском бульваре. Также будут задействованы парк «Зарядье», Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, а также парк «Сокольники».