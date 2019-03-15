Вспышка инфекции зафиксирована на Украине

В Сумской области выявлена вспышка инфекции, от которой на Украине нет лекарств и вакцин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного лабораторного центра Минздрава.

Украинские врачи заявили, что в стране зафиксирована туляремия. Специалисты признались, что пока вакцины от этой инфекции на территории Украины нет.

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Кроме того, вся профилактика туляримии также сводится к уничтожению распространителей — грызунов, уточнили в ведомстве.

Туляремия — природно-очаговая инфекция, передаваемая от животных. Осложнения могут быть специфические (вторичная туляремийная пневмония, перитонит, перикардит, менингоэнцефалит), а также абсцессы и гангрены.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировал вспышку кори.