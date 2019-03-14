СМИ: осетинский депутат избил учителя перед учениками младших классов

Депутат из Северной Осетии, чье имя не называется, ворвался в класс школы в Ардоне и на глазах у учеников избил преподавателя начальных классов, передает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, мужчина является дядей одной из учениц школы, у которой накануне пропали 70 руб. Мужчина ворвался в класс, где находились три человека, в том числе племянница депутата, и стал бить преподавателя. Затем он дотащил учительницу за волосы до кабинета директора, расположенного на другом этаже.

Реклама

Как отмечается, руководство школы № 4 в Ардоне после инцидента написало заявление на депутата в полицию.

При этом, по словам учителей, в прошлом году этот мужчина уже применял силу по отношению к другой учительнице.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье бывший ученик из мести напал на директора школы с ножом.