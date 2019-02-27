Аэропорт Киева эвакуируют из-за сообщения о минировании

Пассажиров из международного аэропорта «Киев» эвакуируют из-за поступившего сообщения о минировании, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Уточняется, что информация о «минировании» поступила по электронной почте около 14.55 (15.55 мск).

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По имеющимся данным, в аэропорт выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, они обследуют здание и прилегающую территорию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге «заминировали» ФСБ от имени ФСБ.