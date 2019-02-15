Запрет сидеть на полу в аэропортах Москвы отменили по протесту прокуратуры

Правила, запрещающие сидеть на полу в московских аэропортах, отменены по протесту прокуратуры, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что пассажирам также запрещалось переодеваться в не предназначенных для этого местах, использовать воздушные шары «с газом легче воздуха» и слушать музыку без наушников.

Как сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, правила пользования аэропортами, расположенными на территории Московской области, и поведения физических лиц в них, вошли в противоречие с требованиями федерального закона.