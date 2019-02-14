Двое детей-зацеперов сорвались с электрички в Подмосковье

Двое детей 13 и 9 лет сорвались с крыши электрички в Подмосковье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Лариса Марковец.

По ее словам, дети занимались зацепингом.

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Они залезли на крышу электропоезда на станции Хлебниково Савеловского направления и, проехав одну остановку, сорвались и упали вблизи станции Водники.

Тринадцатилетний мальчик от полученных травм скончался на месте, второй направлен в больницу с открытым переломом ноги. По факту произошедшего ведомство проводит проверку.

Ранее Следственный комитет сообщил о гибели несовершеннолетнего зацепера на станции «Лось» Ярославского направления.